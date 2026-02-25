Canasta escolar 2026: cuánto necesitan las familias para equipar a los chicos en Córdoba

Según la Cámara de Comercio local, el costo de la canasta escolar sin mochila ronda los 80 mil pesos y aumentó un 4,4% respecto de 2025, mientras que el combo con mochila trepa a entre 110 mil y 140 mil pesos.

La vuelta a clases vuelve a tensionar el presupuesto de las familias cordobesas. De acuerdo con un relevamiento de la Cámara de Comercio local, el costo de la canasta escolar 2026 sin mochila se encareció un 4,4% en comparación con 2025, en un contexto en el que cada inicio de ciclo lectivo implica un nuevo esfuerzo para madres y padres.

El informe toma como referencia 20 artículos de librería considerados básicos para el trabajo cotidiano en el aula: lápices, colores, fibras, gomas y otros insumos esenciales que integran la lista de útiles de niños, niñas y adolescentes.

Según los datos difundidos, el valor promedio de esa canasta se ubica hoy en torno a los $80.000 sin mochila, mientras que el combo que incluye mochila se mueve en una franja que va de los $110.000 a los $140.000.

Mochilas más baratas por impacto de las importaciones

Dentro del desglose de precios, uno de los puntos que mostró un comportamiento distinto fue el segmento de mochilas escolares.

La representante de la entidad, Evelina Madeira, explicó a Canal 10 que en este rubro se registró una baja de precios, fenómeno que atribuyó al impacto de las importaciones sobre la oferta disponible. Esa variación permitió morigerar parcialmente el costo final de la canasta completa, aunque no compensó el incremento general de los útiles.

En paralelo al aumento de los insumos escolares, el inicio del ciclo lectivo también encuentra en plena discusión a los transportistas escolares, que avanzan en la definición de subas trimestrales para 2026, lo que suma otro frente de preocupación para las familias que dependen del servicio para garantizar la asistencia diaria a la escuela.

Con este escenario, la combinación de canasta escolar, movilidad y otros gastos asociados al comienzo de clases perfila un arranque de año en el que organizar el presupuesto se vuelve un desafío central para los hogares cordobeses.