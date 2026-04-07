Cambios en el gabinete municipal: Carlos Viotti asumió como nuevo secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana

El cambio fue oficializado este martes 7 de abril en el gobierno municipal. Carlos Viotti, que venía al frente de la Dirección de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad, pasó a ocupar la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana. En tanto, María Soledad Zacarías asumirá nuevas funciones de articulación política e institucional.

El gobierno municipal oficializó este martes 7 de abril la asunción de Carlos Viotti como nuevo secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana.

Viotti venía desempeñándose como director de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad, área que, según se informó, no será cubierta por otra persona, ya que continuará bajo la órbita del nuevo secretario.

Por su parte, María Soledad Zacarías, quien hasta ahora ocupaba la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, pasará a tener a su cargo la interrelación con las distintas secretarías municipales, las instituciones intermedias de la ciudad y el bloque de concejales del Cuerpo Legislativo.

De este modo, el cambio supone una reorganización interna dentro del Ejecutivo, con Viotti al frente de la secretaría y con Zacarías abocada a tareas de articulación entre áreas del municipio, instituciones locales y el oficialismo en el Concejo.