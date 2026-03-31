Calor y buen tiempo en Villa Carlos Paz: martes con 32° y miércoles apenas inestable a primera hora

El SMN anticipa dos jornadas mayormente estables en Punilla. Este martes 31 se perfila como el día más caluroso, con máxima de 32° y 0% de precipitaciones durante toda la jornada. Para este miércoles 1, seguirá el tiempo firme, aunque con una chance acotada de inestabilidad en el arranque (10–40%), antes de una tarde con 30° y sin lluvias.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de marzo y arranque de abril con tiempo en general favorable, temperaturas altas y pocas señales de inestabilidad.

Para este martes 31, el panorama se mantiene firme de punta a punta. No se esperan precipitaciones (0%) ni en la mañana, ni en la tarde, ni hacia la noche. La temperatura irá desde unos 24° en el arranque hasta una máxima de 32°, con viento de 13–22 km/h por la mañana y de 23–31 km/h en la parte más cálida del día. En ese tramo también se anuncian ráfagas de 42–50 km/h.

El miércoles 1 comenzará con una pequeña ventana de inestabilidad: en la mañana aparece una probabilidad de precipitaciones de 10–40%, con una temperatura cercana a 19° y viento de 7–12 km/h. Después de ese tramo, el tiempo vuelve a ordenarse. El SMN marca 0% de lluvias para la mañana avanzada, la tarde y la noche, con valores que subirán hasta una máxima de 30° y quedarán alrededor de 25° al final del día.