Búsqueda de persona en Villa Carlos Paz: piden datos para ubicar a un joven de 28 años

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Villa Carlos Paz solicitó la colaboración de la comunidad para ubicar a Diego Emanuel Pareda, de 28 años de edad, oriundo de Villa Carlos Paz y con domicilio actual en Matadero, provincia de Buenos Aires, de quien no se tienen novedades desde el 22 de enero del corriente año.

Según los datos aportados, Diego mide aproximadamente 1,75 metros de altura, es de tez clara, tiene contextura robusta, ojos de color pardo y cabello castaño corto, sin tatuajes ni cicatrices visibles.

La Fiscalía solicita a toda persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono (03541) 428181 int. 55801/2/4, o con cualquier dependencia policial o unidad judicial cercana.