Buscan desesperadamente a un padre y su hijo que desaparecieron en Capilla del Monte

Se trata de Cristian Flink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de 3, vistos por última vez el miércoles cerca del Dique El Cajón. Hallaron el auto cerrado y vacío a pocos metros del dique.

La comunidad de Capilla del Monte permanece en vilo por la desaparición de Cristian Flink (37) y su hijo Álvaro (3), quienes fueron vistos por última vez este miércoles en la zona del Dique El Cajón.

La denuncia fue realizada por un familiar luego de que padre e hijo no regresaran a su hogar tras salir de paseo. Desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluye a buzos, efectivos del DUAR, brigadas del ETAC, bomberos voluntarios y personal de la Departamental Punilla.

El hallazgo del vehículo

Los investigadores encontraron un Chevrolet Aveo gris, cerrado con llave y sin signos de violencia, estacionado a pocos metros del dique. Peritos de la Policía Judicial realizaron tareas de inspección en el rodado en busca de elementos de interés para la causa.

Además, se detectaron huellas que pertenecerían a dos personas caminando a casi un kilómetro del lugar donde se encontró el vehículo, por lo que se sospecha que podrían corresponder a Flink y su hijo.

Testimonio de la madre

En diálogo con El Doce, Lorena, madre del niño, contó que ambos “salieron de la casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, tirar piedritas”. Explicó que, al ver que no regresaban, intentó contactarlos sin éxito y decidió acercarse a la zona del dique, donde halló el auto. “Estaba cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada”, relató.

Las tareas de búsqueda continúan mientras crece la preocupación entre vecinos y autoridades locales, que trabajan contrarreloj para dar con el paradero de Cristian y Álvaro.