Buscan a una mujer de 29 años desaparecida en Cabalango

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Villa Carlos Paz difundió un pedido de paradero para ubicar a Yesica Tamara Toloza, vista por última vez este jueves.

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Villa Carlos Paz emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Yesica Tamara Toloza, de 29 años, cuya desaparición fue denunciada este viernes.

Según la información oficial, Toloza fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025 en la localidad de Cabalango.

De acuerdo con la descripción difundida, es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca y cabello corto castaño a la altura de los hombros.

La Fiscalía solicitó que cualquier dato que pueda ayudar a ubicarla sea informado a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-428181 (int. 55801/2/4) o en la dependencia policial o judicial más cercana.