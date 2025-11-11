Buscan a una joven de 27 años desaparecida en Villa Carlos Paz

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno pidió colaboración para localizarla. Fue vista por última vez el 10 de noviembre y desde entonces no se tiene noticia de su paradero.

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Villa Carlos Paz solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Ángela Messina, de 27 años, quien se encuentra desaparecida desde el lunes 10 de noviembre de 2025.

Messina es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez blanca y cabello castaño, sin cicatrices visibles en el rostro.

Cualquier información que permita ubicarla puede comunicarse a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, al teléfono (03541) 428181 (internos 55801, 55802 o 55804), o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.