Buscan a un joven desaparecido en Villa Giardino

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín emitió un pedido de paradero para dar con un muchacho de 19 años que fue visto por última vez el 24 de septiembre en barrio La Higuerita.

La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Ezequiel Funes, un joven de 19 años desaparecido desde este miércoles.

El muchacho fue visto por última vez al salir de su domicilio en barrio La Higuerita, Villa Giardino (departamento Punilla), y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

De acuerdo con la descripción oficial, Funes es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez trigueña y cabello corto. Vestía ropa de color gris y presenta un tatuaje en el lado del corazón con la inscripción “Brenda”.

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse con la Comisaría de Huerta Grande al (3548) 426661, con los Tribunales de Cosquín al (3541) 454985 (int. 56261, 56141 o 145), o dirigirse a la dependencia policial o judicial más cercana.