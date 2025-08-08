Buscan a un joven desaparecido en Villa Carlos Paz

La Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno solicita colaboración para dar con el paradero de Matías Hernán López Bonilla, de 19 años.

La Fiscalía de Instrucción del 3° Turno de Villa Carlos Paz difundió un pedido de paradero para Matías Hernán López Bonilla, de 19 años, quien se ausentó de su domicilio en la madrugada del 8 de agosto.

El joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez blanca, cabello corto castaño claro, ojos azules y una cicatriz en la pera y el brazo derecho. No posee tatuajes. Al momento de su desaparición vestía zapatillas negras y llevaba un bolso blanco con rayas azules.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 911, a la Central de Comunicaciones (03541-438215 / 03541-438219) o a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz (03541-428181 internos 55801/2/4).