Buscan a un hombre de 41 años desaparecido en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial local solicitó colaboración para dar con su paradero. Fue visto por última vez el lunes 10 de noviembre por la mañana, cuando salió de su domicilio.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Turno N° 1, solicita la colaboración de la población para localizar a Luis Gonzalo Bischoff, de 41 años, quien se ausentó de su domicilio durante la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025.

Bischoff es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros y podría vestir pantalones cargo color azul, zapatillas Puma grises, campera negra con capucha y lentes de sol.

Cualquier información que ayude a establecer su paradero puede comunicarse al teléfono de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz: (03541) 428181 (internos 55801, 55802 o 55804), o bien a cualquier dependencia policial.