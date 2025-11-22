Buscan a un hombre de 37 años desaparecido en Villa Carlos Paz

La Policía y la familia buscan a un hombre de 37 años que se encuentra desaparecido desde la mañana del día de ayer en Villa Carlos Paz.

La familia de un hombre de 37 años, identificado como Maximiliano Pizarro, denunció su desaparición luego de perder contacto con él en la mañana del día de ayer en Villa Carlos Paz.

A partir de la denuncia, la Policía inició las actuaciones correspondientes y se abocó a la búsqueda de paradero para establecer su ubicación.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-42818 o a cualquier dependencia policial.