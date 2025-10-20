Buscan a un hombre de 36 años desaparecido en Cosquín

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín pidió colaboración para dar con el paradero del vecino, visto por última vez el sábado 18 de octubre a las 13:30 en su domicilio.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita colaboración para localizar a Sebastián Érico Naujeck, un hombre de 36 años que falta de su hogar desde el pasado sábado, cuando fue visto por última vez alrededor de las 13:30 horas en su vivienda de la ciudad.

Según el pedido oficial, Naujeck es de contextura delgada, alto, tiene el cabello negro y largo, ojos marrones y tez blanca. Al momento de ausentarse vestía jean azul oscuro y campera tipo gabardina verde.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín al (03541) 452293 (internos 56801, 56802 y 56803), a la Comisaría de Cosquín al (03541) 458160, o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.

