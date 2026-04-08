miércoles, abril 8, 2026
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Buen tiempo en Villa Carlos Paz: miércoles y jueves sin lluvias y con tardes agradables

El SMN anticipa dos jornadas estables en Villa Carlos Paz y Punilla. Este miércoles 8 se espera una máxima de 20°, mientras que este jueves 9 la temperatura subirá hasta 21°, también con 0% de precipitaciones durante todo el día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz confirma un tramo de tiempo firme, con cielos algo nublados, sin lluvias y temperaturas agradables para los próximos dos días.

Para este miércoles 8, la jornada se presenta estable de punta a punta. El SMN marca 0% de precipitaciones en la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura que irá desde unos 14° en el arranque hasta una máxima de 20°. El viento soplará entre 7–12 km/h y 13–22 km/h, y bajará hacia la noche a valores muy leves (0–2 km/h).

El jueves 9 seguirá en la misma línea. Tampoco se esperan lluvias (0%) en ningún tramo del día, con una mañana fresca, de alrededor de 12°–13°, y una máxima de 21° por la tarde. El viento será suave, con registros de 0–2 km/h en la mañana y de 13–22 km/h durante la segunda mitad del día.

Para tener en cuenta: si se mantiene esta tendencia, tanto hoy como mañana ofrecen buenas condiciones para actividades al aire libre, con el mejor momento concentrado entre el mediodía y la tarde.

lajornada
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