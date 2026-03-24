martes, marzo 24, 2026
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Buen tiempo en Villa Carlos Paz: martes soleado y miércoles más fresco, sin lluvias a la vista

El SMN anticipa dos jornadas estables en Punilla. Este martes 24 se presenta a pleno sol, con máxima de 23° y 0% de precipitaciones. Para este miércoles 25, el tiempo seguirá firme, aunque con una baja de temperatura: la máxima será de 19° y solo aparece una chance mínima (0–10%) en la tarde.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un panorama favorable para las próximas horas, con cielo mayormente despejado, sin lluvias previstas y temperaturas agradables.

Para este martes 24, se espera una jornada completamente estable, con 0% de precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura irá desde unos 15° en el arranque hasta una máxima de 23°, con sol pleno en buena parte del día. El dato a seguir aparece desde la tarde y hacia la noche, cuando se anuncian ráfagas de 42–50 km/h, con viento de 13–22 km/h.

El miércoles 25 mantendrá la misma tendencia de estabilidad, aunque con un ambiente algo más fresco. La jornada comenzará con unos 12° y 0% de precipitaciones. Hacia la mañana seguirá sin lluvias, con temperatura cercana a 15°, y en la tarde apenas aparece una chance mínima (0–10%) mientras el termómetro alcanza una máxima de 19°. Ya por la noche, el pronóstico vuelve a marcar 0%, con valores alrededor de 16° y viento muy leve (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: el mejor escenario se sostiene en ambos días, pero este martes 24 será el más templado y soleado. En cambio, mañana se sentirá un leve descenso de temperatura.

lajornada
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