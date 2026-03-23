Buen tiempo en Villa Carlos Paz: lunes estable y martes a pleno sol, con ráfagas por la tarde

El SMN anticipa dos jornadas sin lluvias en Punilla. Este lunes 23 se presenta estable, con máxima de 20°, mientras que este martes 24 mejora aún más, con cielo despejado, máxima de 23° y ráfagas de 42–50 km/h en la segunda parte del día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un arranque de semana tranquilo, con tiempo firme y sin precipitaciones en el horizonte inmediato.

Para este lunes 23, el panorama se mantiene estable durante lo que queda del día. El SMN marca 0% de precipitaciones, una temperatura que alcanzará los 20° por la tarde y valores cercanos a 14° hacia la noche. El viento se moverá entre 13–22 km/h y 7–12 km/h.

El dato más favorable aparece en este martes 24, cuando se espera una jornada completamente estable, con 0% de precipitaciones tanto en la mañana como en la tarde y la noche. La temperatura irá desde unos 11° en el arranque hasta una máxima de 23°, con sol pleno en buena parte del día. Hacia la tarde y la noche, además, se anuncian ráfagas de 42–50 km/h, con viento de 13–22 km/h.

lajornada
RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

MÁS ARTÍCULOS

Boca volvió al triunfo en la Bombonera y derrotó 2 a...

Discusión entre un taxista y su pasajero terminó en pelea y...

River ganó en Río Cuarto, sigue en alza y llega bien...

Llaryora participó de la gala centenario de la Colectividad Armenia de...