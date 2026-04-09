Buen tiempo en Villa Carlos Paz: jueves estable y viernes a pleno sol

El SMN anticipa dos jornadas firmes en Villa Carlos Paz y Punilla. Este jueves 9 se espera una máxima de 21°, mientras que este viernes 10 el tiempo seguirá estable y la temperatura subirá hasta 22°, con 0% de precipitaciones durante todo el período.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz confirma un cierre de semana con condiciones muy favorables, sin lluvias a la vista y con temperaturas agradables.

Para este jueves 9, el panorama se presenta estable de punta a punta. El SMN marca 0% de precipitaciones en la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura que irá desde unos 13° en el arranque hasta una máxima de 21°. El viento será suave, entre 0–2 km/h en la primera parte del día, 13–22 km/h por la tarde y 7–12 km/h hacia la noche.

El viernes 10 seguirá en la misma línea, incluso con un cielo más despejado en buena parte de la jornada. Tampoco se esperan lluvias (0%) en ningún tramo del día, con una mañana fresca de alrededor de 13°–17° y una máxima de 22° por la tarde. El viento se moverá entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

Para tener en cuenta: si se sostiene esta tendencia, tanto hoy como mañana ofrecerán buenas condiciones para actividades al aire libre, con un viernes que asoma como el día más “limpio” en términos de cielo y estabilidad.