Balance de temporada: ASHOGA destaca recuperación en ocupación, pero advierte por costos, impuestos y competencia desleal

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz informó que la segunda quincena de febrero 2026 promedió 67% de ocupación en establecimientos formales, con un cierre de mes más débil por el fin de la temporada familiar y el inicio de clases. Aunque el balance marca recuperación en volumen, ASHOGA alertó por costos, presión tributaria, menor previsibilidad y competencia informal.

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) difundió su balance de temporada con foco en la segunda quincena de febrero 2026, período en el que los establecimientos formales registraron un promedio general de ocupación del 67%, según datos del Departamento de Estadísticas y Censo de la entidad.

El informe señala que los fines de semana tuvieron desempeños dispares: el sábado 21 se registró un pico del 82,14%, mientras que el último fin de semana del mes mostró una caída marcada. El viernes 27 la ocupación fue del 60,49% y el domingo 28 alcanzó el 63,87%, con un descenso que ASHOGA vincula al cierre de la temporada estival para el segmento familiar por el inicio del ciclo lectivo.

En comparación, la primera quincena de febrero había cerrado con un promedio del 72%, con picos del 94% durante el fin de semana largo de Carnaval. En cambio, la segunda parte del mes tuvo un desempeño más moderado, con mejores resultados en jornadas puntuales y una baja progresiva hacia el cierre.

En términos mensuales, ASHOGA informó que enero 2026 finalizó con un promedio del 74%, mientras que febrero cerró con un promedio del 69,5%.

Recuperación en ocupación, pero con problemas que siguen

Más allá de la mejora interanual en el volumen de ocupación, el análisis integral del verano plantea que el escenario continúa siendo desafiante para el sector formal. ASHOGA sostiene que “la rentabilidad permanece ajustada” por el incremento sostenido de los costos operativos y una carga tributaria significativa.

En ese contexto, el informe remarca que “la mayoría de los comerciantes y prestadores sostuvo durante la temporada las mismas tarifas que el año anterior”, una estrategia que ayudó a mantener competitividad, pero que redujo márgenes frente a costos que sí subieron.

También se consolida un perfil de turista con menor previsibilidad, reservas de último momento y estadías más breves. ASHOGA indica que, salvo el fin de semana largo de Carnaval —que tuvo más anticipación—, la demanda respondió principalmente a estímulos concretos y fechas específicas.

Eventos, clima y consumo más cauteloso

En línea con informes anteriores, la entidad vuelve a destacar el rol de los eventos como factor dinamizador: “el turista responde al estímulo cuando se desarrollan propuestas innovadoras y convocantes”, señaló ASHOGA, al describir que distintas actividades generaron picos puntuales de movimiento a lo largo del verano.

El balance menciona además que la temporada estuvo atravesada por varios días de condiciones climáticas adversas, que influyeron en el movimiento diario y en el consumo asociado a actividades al aire libre.

A eso se suma un visitante que administra su presupuesto con más cautela: prioriza experiencias puntuales y “modera el gasto en servicios complementarios”, según el diagnóstico del sector.

Preocupación por la oferta informal

Uno de los ejes más sensibles del informe es el crecimiento del alojamiento informal, que para ASHOGA genera “competencia desleal” frente al sector habilitado, distorsiona precios y agrega dificultades para sostener rentabilidad.

En la conclusión, la entidad remarca que la temporada 2026 muestra una recuperación respecto de los últimos años, pero confirma que los desafíos estructurales siguen vigentes y requieren un trabajo conjunto entre el sector público y privado para mejorar sostenibilidad, previsibilidad y condiciones equitativas de competencia.

La presidenta de ASHOGA, Carolina Sacilotto, lo sintetizó así: “Villa Carlos Paz sigue demostrando que es un destino elegido. Sin embargo, el sector formal enfrenta desafíos importantes en materia de rentabilidad y previsibilidad. Necesitamos continuar trabajando de manera articulada para fortalecer a quienes invierten, generan empleo y sostienen la calidad de los servicios turísticos”.