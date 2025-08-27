Avilés ordena otra batería de aumentos en tasas y servicios con mayoría automática y sin debate ciudadano

El intendente envió al Concejo de Representantes un proyecto que prevé subas en impuestos, agua, cloacas, taxis, remises y transporte urbano desde septiembre. Será el segundo incremento del año.

El intendente Esteban Avilés remitió al Concejo de Representantes el proyecto que establece un nuevo aumento en tasas y servicios municipales a partir de septiembre, el segundo en lo que va del 2025.

La iniciativa se apoya en la interpretación oficial —avalada por la Justicia— de que la aprobación de la Tarifaria anual en doble lectura y audiencia pública habilita posteriores incrementos sin necesidad de nuevos procesos de participación para los vecinos. Aun así, desde la oposición advierten que esto va en contra de lo que establece de manera explícita la Carta Orgánica Municipal, ya que implica aprobar aumentos prácticamente de manera automática y sin debate ciudadano.

El proyecto será tratado en la sesión de este jueves, donde el bloque oficialista de Carlos Paz Unido cuenta con mayoría para su aprobación.

Los aumentos previstos desde septiembre

Tasas municipales: +9,97%

+9,97% Agua municipal: +11,45%

+11,45% Agua Cooperativa San Roque: +11,45%

+11,45% Agua en bloque: +8,60%

+8,60% Cloacas: +8,56%

+8,56% Transporte urbano: +9,97%. El boleto pasará de $1.255 a $1.380

+9,97%. El boleto pasará de $1.255 a Taxis: +9,97%. Bajada de bandera de $1.780 a $1.957 ; ficha cada 100 m de $109 a $120

+9,97%. Bajada de bandera de $1.780 a ; ficha cada 100 m de $109 a Remises: +9,97%. Bajada de bandera de $1.951 a $2.146; ficha cada 100 m de $111 a $122

Lo que ya aumentó en mayo

En la primera suba del año, aplicada en mayo, los incrementos fueron:

Tasas municipales: +10,10%

Agua (municipal y Cooperativa San Roque): +8,88%

Agua en bloque: +9,89%

Cloacas: +9,18%

Transporte urbano: +10,10%

Taxis: +10,10%

Remises: +10,10%

De esta manera, las tasas municipales acumularán un incremento del 21% en lo que va del año, mientras que los demás servicios esenciales muestran un comportamiento similar.