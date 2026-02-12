Avilés culpó al “kirchnerismo local y regional” y volvió a defender la gestión del agua tras el colapso de la planta de Cuesta Blanca: “tsunami político”

El intendente de Villa Carlos Paz reforzó en redes su versión sobre el colapso de la planta potabilizadora a principios de enero, acusó al “kirchnerismo local y regional” de haber “destruido los servicios públicos” y cuestionó la presencia de ese sector en el ERSEP.

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, volvió a referirse al colapso de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, ocurrido a principios de enero en plena temporada turística, y aprovechó el mensaje para lanzar duras críticas al “kirchnerismo local y regional”, al que responsabiliza por el deterioro de los servicios públicos en la ciudad y la región.

A través de su perfil en X, el jefe municipal apuntó directamente a ese espacio político y vinculó su responsabilidad con la etapa en que la Cooperativa Integral administraba los servicios regionales. En uno de los pasajes más duros del texto, afirmó: “El Kirchnerismo local y regional, en complicidad con sectores de la oposición y a través de la Cooperativa Integral, fue un tsunami político que destruyó los servicios públicos, precarizando la vida del vecino de VCP y la región.”

En la misma línea, señaló que “este Kirchnerismo coordina a sectores de la oposición y sumó espacios de representación en el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos)”, y remarcó que “quienes destruyeron los servicios públicos regionales, hoy tienen facultad de control”, lo que calificó como “una ironía total”. Aunque no la menciona por su nombre, la referencia se interpreta en el plano político como un mensaje dirigido a Mariana Caserio, actual vicepresidenta del organismo provincial y ex candidata a intendenta.

La explicación oficial sobre el colapso de la planta

En el mismo hilo, el intendente volvió a explicar las causas del colapso de la planta de Cuesta Blanca, episodio que dejó sin agua a Villa Carlos Paz y a las localidades del sur de Punilla en uno de los momentos más sensibles de la temporada.

Avilés sostuvo que este año la región sufrió “una creciente extraordinaria” y afirmó que, con la colaboración del DUAR y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se determinó que el colapso se produjo por el arrastre de una compuerta que permitió el ingreso de sedimentos y terminó obstruyendo la toma de agua.

Según detalló, esa compuerta ya fue reemplazada “por materiales más resistentes y de mayor espesor”, en el marco de los trabajos que el municipio viene exhibiendo como parte de su política de inversiones en la infraestructura de agua y cloacas.

Mensaje político y defensa de la gestión

Más allá de la explicación técnica, el posteo tuvo un fuerte contenido político. Avilés insistió en que Villa Carlos Paz “es la ciudad que más invierte en infraestructura de agua y cloacas” y aseguró que su gobierno va a “seguir gestionando con un fuerte compromiso regional y social”, en un contexto marcado por los reclamos de municipios y comunas del sur de Punilla que exigen una mirada más equilibrada en la gestión de los servicios regionales de agua, cloacas y residuos.

El mensaje se da, además, en medio de las tensiones abiertas por la crisis hídrica de principios de enero y por las diferencias entre el municipio cabecera y las localidades vecinas en torno al modelo de gestión de los servicios, los convenios vigentes y el rol de los organismos de control.