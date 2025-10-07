Aumentan las multas de la Caminera: las infracciones más graves llegan casi a tres millones de pesos

Las sanciones de tránsito volvieron a actualizarse en función del precio de la nafta Súper, que sirve como referencia para calcular la Unidad Fija (UF). El aumento rige desde este martes en toda la provincia.

El Gobierno de Córdoba dispuso una nueva actualización de los valores de las multas de la Policía Caminera, que desde este martes se incrementaron un 11,37% en comparación con el último ajuste.

Según la Resolución N° 52 de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, publicada en el Boletín Oficial, la Unidad Fija de Multa (UF) pasó de $1.336 a $1.488, en línea con el aumento del litro de nafta Súper, cuyo precio determina el valor de las sanciones por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito 8.560.

La suba responde al esquema de “micropricing” aplicado por el Gobierno nacional, que ajusta gradualmente los valores de los combustibles.

Nuevos valores de las multas en Córdoba

Infracciones leves: desde 20 a 100 UF, es decir, entre $29.760 y $148.800 . Incluye faltas como conducir fumando o distracciones menores.

desde 20 a 100 UF, es decir, entre . Incluye faltas como conducir fumando o distracciones menores. Infracciones graves: de 100 a 200 UF, entre $148.800 y $297.600 , por no circular con las luces encendidas, por ejemplo.

de 100 a 200 UF, entre , por no circular con las luces encendidas, por ejemplo. Infracciones muy graves: de 200 a 400 UF, con montos de $297.600 a $595.200 , aplicable a casos como cruzar en rojo, circular en contramano o exceder los límites de velocidad.

de 200 a 400 UF, con montos de , aplicable a casos como cruzar en rojo, circular en contramano o exceder los límites de velocidad. Infracciones máximas: van de 1.200 a 2.000 UF, entre $1.785.600 y $2.976.000, e incluyen alcoholemia positiva, adulteración de documentos o destrucción de infraestructura vial.

Contexto del incremento

Con esta actualización, las multas acumulan un 11,3% de aumento en poco más de un mes, reflejando el impacto directo de los ajustes en los combustibles sobre el valor de las sanciones.

El nuevo cuadro tarifario rige para todo el territorio provincial y será la referencia hasta la próxima revisión del precio de la nafta Súper.