ASHOGA y la Policía coordinaron acciones de seguridad de cara a la temporada de verano en Villa Carlos Paz

Representantes de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz mantuvieron una reunión con autoridades policiales para reforzar la prevención y el trabajo conjunto ante la creciente preocupación del sector.

La Asociación Hotelera, Gastronómica, Afines y de Servicios Turísticos de Villa Carlos Paz (ASHOGA) mantuvo este martes una reunión con autoridades de la Departamental Punilla para analizar la situación de seguridad en la ciudad y planificar medidas preventivas con vistas a la próxima temporada alta.

El encuentro tuvo lugar en la sede institucional de ASHOGA y contó con la presencia del Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, director a cargo de la Departamental Punilla; el Sub Crio. Luis Fonseca, de la CAP; y el Crio. Carlos Peralta, jefe de Investigaciones. En representación del sector hotelero y gastronómico participaron la presidenta Carolina Sacilotto, el secretario Claudio Ceballos, y los vocales Ariel Alí y Jair Muñoz.

Durante la reunión, se expusieron diversas inquietudes relacionadas con hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas, que encendieron la alarma entre empresarios y trabajadores del rubro. Los representantes de ASHOGA destacaron que el sector “opera las 24 horas, los siete días de la semana, y alberga diariamente a decenas de personas”, lo que exige un esfuerzo adicional en prevención y resguardo.

“Fue una reunión muy productiva. Encontramos una vez más un compromiso activo por parte de la Policía Departamental para acompañar y entender la realidad que atraviesa nuestro sector. Se acordó establecer un canal de comunicación directo y permanente para actuar con celeridad ante cualquier hecho que pudiera poner en riesgo a nuestros establecimientos, trabajadores y visitantes”, expresó Sacilotto al finalizar el encuentro.

También se abordaron aspectos vinculados al Operativo Verano 2025-2026, con foco en el refuerzo de patrullajes, presencia preventiva y mecanismos de alerta temprana mediante canales digitales internos entre socios para reportar incidentes.

Desde ASHOGA se valoró especialmente la participación del Jefe del Departamento de Investigaciones Criminales, quien escuchó de primera mano los planteos del sector. Ambas partes coincidieron en mantener una mesa de trabajo conjunta para fortalecer la seguridad en la ciudad, entendiendo que el desarrollo turístico sostenible depende de un entorno seguro, confiable y ordenado.