ASHOGA destacó el impacto del turismo de cercanía en el alto nivel de ocupación del fin de semana largo

La institución informó un promedio del 82,5% de ocupación, impulsado por el turismo de cercanía, las reservas de último momento y eventos familiares como el Encuentro Internacional de Fiat 600. Desde el municipio confirmaron cifras similares y destacaron la fuerte actividad económica durante el feriado.

Villa Carlos Paz vivió un fin de semana largo con gran afluencia de visitantes, consolidándose una vez más como uno de los destinos más elegidos del interior del país.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Asociación Hotelera, Gastronómica, Afines y de Servicios Turísticos (ASHOGA) a través de su Departamento de Estadísticas y Censo, la ocupación promedio alcanzó el 82,5%, con picos superiores en los establecimientos más categorizados y con mayores servicios.

El informe señala que las reservas de último momento tuvieron un rol protagónico, impulsadas por el turismo de cercanía y por una marcada preferencia hacia alojamientos formales, que ofrecieron precios competitivos y altos estándares de atención.

Entre los factores que favorecieron la movilidad turística se destacó el Encuentro Internacional de Fiat 600, que reunió a más de 300 vehículos de distintas provincias y países limítrofes. Durante dos jornadas, miles de visitantes colmaron la costanera del lago San Roque, disfrutando de una muestra cargada de color, música y camaradería, que volvió a posicionar a Villa Carlos Paz como anfitriona de grandes eventos familiares.

Desde ASHOGA se valoró el desempeño del sector, subrayando que la incorporación reciente del feriado al calendario oficial redujo los tiempos de planificación, lo que limitó las reservas anticipadas y la organización de eventos tradicionales. “Aun así, el movimiento turístico fue intenso y dejó un balance muy positivo para los prestadores locales”, destacaron desde la entidad.

El balance de la institución coincide con el realizado por el municipio, que informó una ocupación promedio del 80% señalando que el buen clima y una amplia agenda cultural y recreativa organizada por el municipio favorecieron la actividad económica en toda la ciudad, con alto movimiento en bares, restaurantes, comercios y prestadores de servicios durante los tres días del feriado.