ASHOGA: carnaval récord en Villa Carlos Paz, pero con consumo retraído y preocupación por la rentabilidad

Un informe de la Asociación Hotelera Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) señala que la primera quincena de febrero 2026 cerró con una ocupación promedio del 72%, “levemente superior” a la de 2025 y con recuperación frente a 2024, pero advierte por “rentabilidad ajustada”, retracción del consumo y alta sensibilidad al precio.

La Asociación Hotelera Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) difundió su informe del período comprendido entre el 1 y el 14 de febrero de 2026, elaborado por el Departamento de Estadísticas y Censo sobre establecimientos habilitados. El documento destaca que “la ocupación promedio general alcanzó el 72%”, lo que refleja un desempeño “levemente superior al registrado en igual período de 2025”, cuando la primera quincena cerró en 65,4%, y una recuperación respecto de 2024, temporada en la que febrero rondó el 60%.

Según el reporte, el comportamiento de la demanda mantuvo una dinámica similar a la de enero: “De lunes a jueves, el promedio de ocupación se ubicó en torno al 65%, mientras que los fines de semana mostraron un repunte más marcado”. En las jornadas de viernes, sábado y domingo se registraron picos de hasta el 83%, consolidando “una fuerte concentración del movimiento turístico en jornadas específicas y estadías más breves”.

Tarifas casi congeladas y consumo más racional

En materia de rentabilidad, ASHOGA subraya que “gran parte de los establecimientos finalizaron esta primera mitad de febrero sosteniendo tarifas prácticamente iguales a las de la temporada anterior”. Ese esfuerzo comercial, orientado a estimular la demanda en un contexto complejo, “impacta directamente en los márgenes del sector formal”, que sigue enfrentando costos operativos elevados y “presión impositiva sostenida”.

El informe remarca además que “se evidencia una retracción del consumo turístico, observable tanto en hotelería como en gastronomía y servicios complementarios”. Si bien el recambio de comienzos de mes mostró un público con mayor capacidad de compra, el comportamiento general confirma “una mayor racionalidad en el gasto, con decisiones más medidas y estadías planificadas en función del presupuesto disponible”.

En cuanto a la modalidad de contratación, la temporada continúa marcada por “reservas de último momento y estadías más breves”, aunque febrero mantuvo una permanencia promedio de tres noches en los fines de semana de mayor movimiento. ASHOGA destaca el efecto de los grandes eventos regionales: el Festival Nacional del Folklore en Cosquín y el Cosquín Rock en Santa María de Punilla generaron “un impacto positivo en la movilidad turística del Valle de Punilla, fortaleciendo el flujo de visitantes hacia Villa Carlos Paz y la región”.

Carnaval 2026: ocupación muy alta y demanda concentrada

El fin de semana largo de Carnaval, del 14 al 17 de febrero, fue uno de los momentos de mayor intensidad turística del mes. El informe indica que “durante las jornadas de sábado, domingo y lunes se registraron picos de ocupación del 94%, con un promedio del 87,40% en el núcleo del fin de semana”, lo que ubica a este Carnaval “entre los más convocantes de los últimos años”.

La estadía promedio fue de tres noches (sábado, domingo y lunes) y, a partir del martes 17, se verificó “una merma cercana al 30% en los niveles de ocupación”, un comportamiento habitual tras los fines de semana largos, aunque “más pronunciado en términos de contraste frente a los días previos”.

A diferencia de otras fechas de la temporada, Carnaval se caracterizó por “un alto nivel de reservas anticipadas”, lo que permitió al sector proyectar la demanda con mayor previsibilidad. ASHOGA señala que fue “una de las pocas instancias del verano donde la contratación previa mostró solidez y planificación”.

Desde una mirada estacional, la entidad define como “ambivalente” el efecto de que Carnaval haya caído en la primera mitad del mes: “Potenció significativamente la demanda durante esos tres días centrales, pero también concentró el movimiento turístico en un período muy acotado y precipitó la caída de la demanda en la segunda quincena”.

Villa Carlos Paz como epicentro regional de los festejos

El informe resalta que, en Villa Carlos Paz, el impacto no respondió solo al calendario. “El trabajo articulado de los centros vecinales, la Municipalidad y las distintas áreas organizativas amplificó la convocatoria”, consigna el documento.

La centralización de actividades, la programación especial del lunes como jornada festiva, los cortes de calle y la puesta en valor de los espacios públicos “fortalecieron la propuesta y consolidaron a la ciudad como epicentro regional de los festejos”.

Para la entidad, “los resultados obtenidos refuerzan la importancia estratégica de los eventos convocantes y de la articulación público-privada e institucional como herramientas clave para sostener la competitividad del destino y evitar el derrame de visitantes hacia otras localidades del corredor turístico”.

Mejora en ocupación, pero alerta por rentabilidad y sensibilidad al precio

En las conclusiones, la Comisión Directiva de ASHOGA sintetiza que “aunque la primera mitad de febrero 2026 presenta una mejora interanual en términos de ocupación respecto de 2025 y una recuperación frente a 2024, el escenario continúa generando preocupación en el sector por la rentabilidad ajustada, la retracción del consumo y la alta sensibilidad al precio”.

Al mismo tiempo, la entidad sostiene que el desempeño de Carnaval “confirmó la capacidad de convocatoria del destino”, pero dejó en claro “la necesidad de sostener estrategias que permitan extender la dinámica turística más allá de los picos puntuales”, buscando un movimiento más equilibrado a lo largo de todo el mes.