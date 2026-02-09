Arranca la semana con tormentas y mejora el martes en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa un lunes 9 inestable en Punilla, con probabilidad de precipitaciones 40–70% durante la mañana y una chance menor por la tarde. Para el martes 10, el pronóstico mejora con 0% de lluvias y un ascenso de temperatura hasta 30°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz marca un inicio de semana con lluvias/tormentas en el arranque del lunes y un cambio hacia condiciones más estables a partir del martes.

Lunes 9

Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70% , con temperatura cercana a 26° y viento 7–12 km/h .

probabilidad de precipitaciones , con temperatura cercana a y viento . Tarde: la chance baja a 10–40% , con máxima de 28° y viento 7–12 km/h .

la chance baja a , con y viento . Noche: mejora, 0% de precipitaciones, con temperatura alrededor de 23° y viento 7–12 km/h.

Martes 10

Jornada estable, con 0% de precipitaciones en todos los tramos.

de precipitaciones en todos los tramos. Mañana: temperatura en torno a 14°–18° , con viento 7–12 km/h .

temperatura en torno a , con viento . Tarde: sube el calor, con máxima de 30° y viento 13–22 km/h .

sube el calor, con y viento . Noche: temperatura cerca de 24°, con viento 7–12 km/h.

Para tener en cuenta: el tramo más sensible aparece en la mañana del lunes 9, cuando la probabilidad de lluvias/tormentas es alta (40–70%). El martes 10 se perfila como el día más favorable para planes al aire libre.