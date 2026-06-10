Argentina goleó a Islandia y llega al Mundial con Messi en ritmo

La Selección cerró su preparación con un 3 a 0 en Alabama, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada. El capitán sumó minutos, convirtió de penal y fue decisivo en el tramo final antes del debut mundialista ante Argelia.

La Selección Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria convincente: le ganó 3 a 0 a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en el último amistoso previo al inicio de la defensa del título conseguido en Qatar.

El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar señales positivas en una prueba que tuvo momentos de fricción, algunas aproximaciones del rival y una mejora marcada en el tramo final, cuando ingresaron varios habituales titulares y Lionel Messi volvió a tener minutos después de haber sido preservado ante Honduras.

El arranque tuvo una advertencia islandesa, con un contragolpe que Mikael Ellertsson no logró resolver con precisión. Argentina respondió rápido y abrió el marcador con Valentín Barco, que capturó una pelota al borde del área y sacó un zurdazo bajo para poner el 1 a 0.

Con la ventaja temprana, la Selección manejó la pelota y buscó acelerar por los costados, aunque el trámite no fue del todo cómodo. Islandia planteó un partido físico, cortó circuitos y obligó al equipo argentino a trabajar más de lo previsto para encontrar espacios.

En ese contexto, Nico Paz tuvo una chance clara para ampliar la diferencia, pero el arquero islandés respondió bien en el mano a mano. Argentina cerró el primer tiempo arriba en el resultado, aunque con la sensación de que todavía le faltaba precisión en los últimos metros.

En el complemento, la Scaloneta encontró más profundidad. Alexis Mac Allister estrelló una pelota en el palo izquierdo tras una buena acción de Lautaro Martínez, y poco después el propio delantero también quedó cerca del gol, otra vez con el caño como obstáculo.

El partido cambió definitivamente con el ingreso de Messi. El capitán le dio otra claridad al ataque argentino y, pocos minutos después de entrar, participó en la jugada que terminó en penal por infracción del arquero sobre Lautaro Martínez. El propio Messi se hizo cargo de la ejecución y marcó el 2 a 0 con un remate preciso de zurda.

El cierre dejó la mejor acción colectiva de la noche. Messi, Rodrigo De Paul y Thiago Almada construyeron una triangulación rápida que terminó con el volante empujando la pelota a la red para sellar el 3 a 0.

El resultado terminó de redondear una buena despedida antes del Mundial. Argentina ganó los dos amistosos de preparación, primero ante Honduras y luego frente a Islandia, sin recibir goles y con margen para repartir minutos, probar variantes y preservar futbolistas que venían con distintas cargas físicas.

Tras el partido, Scaloni se mostró conforme con la prueba y remarcó que el equipo terminó entero físicamente, uno de los objetivos principales en la antesala del debut. “La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas”, sostuvo el entrenador, que todavía debe definir el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi en la lista mundialista.

También habló Messi, quien destacó la importancia de volver a jugar y sumar ritmo antes del inicio de la competencia. El capitán aseguró que tenía ganas de tener minutos, que se sintió bien y que el grupo llega con ilusión al arranque del torneo.

Lo que viene para la Scaloneta

Ahora empieza la cuenta regresiva definitiva. Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio frente a Argelia, en el Kansas City Stadium.

Luego, el equipo de Scaloni enfrentará a Austria el lunes 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio. La Selección integra el Grupo J y llega como defensora del título, con la expectativa renovada después de dos amistosos que dejaron buenas sensaciones.

La goleada ante Islandia no define nada por sí sola, pero sí dejó una imagen valiosa: Argentina volvió a ganar, Messi regresó con gol y el equipo mostró recursos para resolver un partido áspero. La próxima vez ya será por los puntos, con la Copa del Mundo en marcha y la ilusión de todo un país otra vez encendida.