Antigripal 2026 en Villa Carlos Paz: lugares, horarios y requisitos para acceder a la vacuna

La Municipalidad comenzó la aplicación de la vacuna antigripal en el Hospital Sayago y los CAPS de la ciudad, destinada a personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, niños pequeños, personal de salud y personas con factores de riesgo.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaría de Salud Pública, puso en marcha la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a la inmunización para los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por esta enfermedad.

Según se informó, ya están disponibles las dosis para personas mayores de 65 años, personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo, puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses y personal de salud.

También pueden acceder a la vacuna personas de entre 3 y 64 años con factores de riesgo, quienes deberán presentar orden médica o documentación que acredite enfermedades preexistentes. Entre esas condiciones se encuentran obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, personas trasplantadas, pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, personas con retraso madurativo grave y convivientes con bebés prematuros.

La vacunación se realiza de lunes a viernes, por orden de llegada, y es obligatorio presentar el DNI al momento de asistir a los centros de salud.

Las dosis se aplican de 8 a 13 y de 14.30 a 18 en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y en el CAPS Distrito Oeste de barrio Colinas. Además, de 8 a 12 se vacuna en todos los Centros de Atención Primaria de Salud de la ciudad.

Los vacunatorios habilitados son los siguientes:

CAPS Sol y Río : Avenida Cárcano y Lacámera . Teléfono: 436412 .

: . Teléfono: . CAPS El Canal : Juncal 425 . Teléfono: 436411 .

: . Teléfono: . CAPS Distrito Oeste Anexo (El Fantasio) : Avenida Perito Moreno 659 . Teléfono: 436406 .

: . Teléfono: . CAPS La Quinta : Méjico s/n . Teléfono: 436405 .

: . Teléfono: . CAPS Santa Rita : Gobernador Ferreyra 27 . Teléfono: 436413 .

: . Teléfono: . CAPS Distrito Oeste: Roma esquina Intendente Grimberg. Teléfono: 436407.

Por qué se recomienda vacunarse antes del invierno

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que suele circular con mayor intensidad durante los meses más fríos del año. Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre superior a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general.

En niños también pueden presentarse dificultades para respirar, vómitos, diarrea, irritabilidad o somnolencia. Si bien la mayoría de las personas se recupera con reposo en una o dos semanas, en grupos de riesgo la infección puede derivar en complicaciones graves.

Por eso, desde el área de Salud remarcaron que la vacunación oportuna en embarazadas, niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas sigue siendo la herramienta de mayor eficacia para prevenir cuadros severos, especialmente antes de la llegada del invierno.