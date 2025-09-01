Ante un auditorio semivacío, Curvino fue proclamado defensor del Pueblo reelecto, con mandato hasta 2030

El acto de proclamación se realizó con un inusual perfil bajo: apenas unas 20 personas asistieron a la ceremonia organizada por el municipio, marcada por la falta de convocatoria y el desprestigio de la institución.

El pasado viernes se concretó el acto de proclamación de las autoridades electas en los comicios del 29 de junio en Villa Carlos Paz. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Auditorio Municipal, pero lejos de convertirse en un acontecimiento institucional relevante, se desarrolló ante un auditorio prácticamente vacío. Apenas unas 20 a 30 personas estuvieron presentes, entre ellas el intendente Esteban Avilés, la presidenta del Concejo Alejandra Roldán, el titular del Tribunal de Cuentas Daniel Gómez Gesteira y algunos pocos funcionarios más.

En la elección del 29 de junio —que pasó a la historia por la bajísima participación ciudadana, apenas el 17% del padrón— se impuso la lista Vecinos e Instituciones por la Defensoría, lo que significó la reelección de Víctor Curvino y Jorge Álvarez como defensores titular y adjunto, respectivamente, mientras que Sandra Zobele y Gabriela Mangoldt quedaron como suplentes. El dato más contundente es que Curvino retuvo el cargo con el apoyo de apenas 5% de los carlospacenses habilitados a votar.

Durante la ceremonia se entregaron los certificados a las autoridades electas y se reconoció la labor de la Junta Electoral Municipal Permanente, integrada por la presidenta Paula Hernández, los vocales Jorge Ferrari y Fernando Laola, y el secretario Ever Etchenique.

Perfil bajo y sospechas de estrategia oficial

A diferencia de lo que ocurre habitualmente en este tipo de actos, no hubo convocatoria pública ni difusión oficial previa a través de las gacetillas municipales. Incluso las invitaciones protocolares fueron distribuidas a último momento. Este operativo de bajo perfil fue leído por varios dirigentes como una maniobra deliberada del gobierno para desalentar la concurrencia, en un contexto de fuerte desprestigio institucional de la Defensoría y de Curvino en particular. Tampoco hubo comunicación oficial posterior.

El actual defensor del Pueblo quedó severamente cuestionado tras el video viral en el que se lo ve conduciendo por la Costanera con una copa en la mano. Pese a los pedidos de juicio político presentados en el Concejo de Representantes, el oficialismo utilizó su mayoría en la Sala Acusadora para bloquear cualquier intento de iniciar una investigación seria, lo que profundizó las críticas y el malestar social.

De esta manera, en un ambiente frío y deslucido, Víctor Curvino fue proclamado formalmente y asumirá en enero de 2026 un nuevo período de cuatro años -hasta enero de 2030- como defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz.