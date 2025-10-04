Alumnos de la Escuela Carlos Paz lograron la sanción de una ordenanza para proteger a la fauna silvestre

El Concejo de Representantes aprobó por unanimidad el Programa de Convivencia Responsable con la Fauna Silvestre, una iniciativa de alumnos de 4.º grado “D” de la Escuela Carlos Nicandro Paz presentada en la Feria de Ciencias 2025.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad la creación del Programa de Convivencia Responsable con la Fauna Silvestre, una iniciativa impulsada por alumnos de 4.º grado “D” de la Escuela Carlos Nicandro Paz y presentada en la Feria de Ciencias 2025.

La ordenanza establece medidas concretas frente a la presencia de animales silvestres en entornos urbanos —en particular zorros grises—: recomienda no alimentarlos, no tocarlos ni acorralarlos; obliga a denunciar la tenencia de animales silvestres como mascotas; y habilita la comunicación con la Policía Ambiental en casos de riesgo.

El Concejo aprobó además un reconocimiento oficial a los alumnos, docentes y familias por el proyecto Sin zorro no hay monte, que se transformó en ordenanza municipal.

El valor de la participación estudiantil

La concejala Laura Gallardo (bloque oficialista) destacó el efecto pedagógico del programa Tu Derecho a Participar: “Estos chicos con apenas 9 o 10 años nos muestran que cuando se abren espacios de participación como este programa, la niñez y la juventud responden con creatividad, con responsabilidad y con compromiso.” Gallardo afirmó que la norma educa, concientiza, previene riesgos y protege tanto a los animales como a las personas, y convocó a otras escuelas a sumarse.

Por su parte el concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) valoró el proceso colectivo que llevó la iniciativa del aula al Concejo: “Cuando se puede cristalizar una idea que sale del aula y se convierte en un proyecto que busca de alguna manera cambiar la realidad, es porque hay docentes comprometidos y familias que acompañan.” Ribetti subrayó además que el logro proviene de una escuela pública y destacó el acompañamiento de la comunidad educativa.

Experiencia democrática en la escuela

La docente que acompañó a los alumnos y un grupo de padres resaltaron el aprendizaje cívico del proceso. En palabras de la Seño Selena: “La idea era que ellos pudieran conocer cómo es el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hoy dicen: ‘Somos reimportantes, por nosotros hicieron una ley’. Es un montón eso.”

Con la sanción de la ordenanza, el proyecto presentado en la Feria de Ciencias 2025 quedó formalizado como norma municipal, combinando educación ambiental y participación ciudadana.