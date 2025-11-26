Altas temperaturas y viento: Córdoba bajo alerta por riesgo máximo de incendios forestales

Las altas temperaturas, la baja humedad y el aumento de las ráfagas de viento elevan al máximo la posibilidad de inicio y propagación de focos ígneos en toda la provincia. Se recuerda que está prohibido encender fuego y se pide a la población dar aviso inmediato ante cualquier columna de humo.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, mantiene para este miércoles 26 la alerta por riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio cordobés.

Según el organismo, las condiciones meteorológicas previstas para la jornada son altamente favorables para el desarrollo de focos ígneos, con temperaturas elevadas, descenso de la humedad relativa y, sobre todo, incremento de las ráfagas de viento, factores que facilitan tanto el inicio como la rápida propagación del fuego.

Desde la Secretaría se reiteró que está terminantemente prohibido encender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, ya sea para quemas de restos vegetales, uso de fogones en zonas agrestes o cualquier otra actividad que pueda generar chispas o llamas al aire libre.

Las autoridades insistieron en la necesidad de extremar los cuidados y solicitaron a vecinos y visitantes que, ante la presencia de una columna de humo o el inicio de un foco de incendio, den aviso inmediato a los servicios de emergencia para permitir una respuesta rápida y coordinada.

Ante cualquier emergencia, se recuerda comunicarse a los siguientes contactos oficiales:

📞 0-800-888-38346 – Call Center del Ministerio de Seguridad (guardia las 24 horas)

📞 100 – Bomberos Voluntarios

📞 911 – Policía de Córdoba