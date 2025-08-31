Alertan por una importante creciente en el río San Antonio tras las lluvias en la región

El Municipio pidió extremar precauciones en las costas de los ríos tras las lluvias en la región serrana.

El Municipio de Villa Carlos Paz, a través del área de Seguridad VCP, informó que esta mañana ingresó una creciente de 3 metros en Cuesta Blanca, producto de las intensas lluvias registradas en la zona serrana. Con ese caudal, se espera que en Villa Carlos Paz el río alcance aproximadamente 2,50 metros.

En tanto, en Cabalango el pico máximo se registró a las 03:30 horas, con una altura de 2,05 metros, aunque actualmente el nivel se encuentra en bajante, con 0,80 metros por debajo de esa marca.

Desde el municipio recomendaron a vecinos y turistas mantener la precaución en las costas, evitando ingresar al agua y acatando las disposiciones de Seguridad VCP.