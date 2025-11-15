La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió un alerta por tormentas para distintos sectores de la provincia, entre ellos el departamento Punilla. Prevén lluvias intensas en poco tiempo, ráfagas que podrían llegar a 90 kilómetros por hora y posible caída de granizo entre el sábado y el domingo.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia emitió este viernes un alerta por tormentas que comenzarán a sentirse a partir de la tarde del sábado en diversos sectores de Córdoba, con alcance para el departamento Punilla.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, explicó que se espera un cambio marcado en las condiciones meteorológicas, con lluvias que podrían registrarse en períodos muy cortos de tiempo y ráfagas de viento que alcanzarían hasta 90 kilómetros por hora. Según detalló, el fenómeno afectará principalmente zonas del centro, este y oeste provincial.

Schreiner indicó que se prevé la posible ocurrencia de tormentas fuertes y, en algunos casos, severas, con eventual caída de granizo y intensa actividad eléctrica, por lo que se recomendó prestar especial atención a la evolución del tiempo durante todo el fin de semana.

Pronóstico para sábado y domingo

De acuerdo con el informe oficial, el mayor impacto de las tormentas se produciría desde la tarde del sábado, con núcleos de lluvia intensa y ráfagas asociadas a los desarrollos convectivos.

Para el domingo, en tanto, se anticipan vientos regulares a fuertes del sector sur, con ráfagas que podrían persistir durante buena parte de la jornada, favoreciendo un descenso de la temperatura y la mejora gradual de las condiciones en distintos puntos del territorio provincial.

Recomendaciones para la población

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo se pidió a la población de Punilla y del resto de las áreas alcanzadas por el alerta extremar las medidas de precaución mientras se mantenga la inestabilidad.

Entre las recomendaciones, se sugiere evitar realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar elementos sueltos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de postes, tendidos eléctricos y árboles en caso de registrarse rayos o relámpagos.

También se aconseja no desplazarse en vehículos durante los momentos de lluvia intensa o fuerte actividad eléctrica, salvo que sea estrictamente necesario, y seguir las indicaciones de los organismos oficiales a través de los canales habituales de información.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse con los servicios de asistencia locales para recibir ayuda o reportar situaciones de riesgo vinculadas al fenómeno climático.