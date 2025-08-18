Alerta amarillo en Córdoba: esperan tormentas con lluvias intensas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que casi toda la provincia se verá afectada por lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la provincia de Córdoba, vigente desde la tarde-noche de este lunes. La advertencia alcanza a gran parte del territorio provincial e incluye la posibilidad de tormentas fuertes.

Según el organismo, los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se estima que las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros, con la chance de superar esos valores en zonas puntuales.

El período de inestabilidad se mantendría hasta la mañana del martes, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el riesgo de anegamientos y complicaciones en la circulación.