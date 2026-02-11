Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este miércoles en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para este miércoles 11 de febrero en gran parte de la provincia, con probables tormentas fuertes, ráfagas intensas de viento y posible caída de granizo durante la madrugada y la mañana.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil confirmó que sigue activa la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 11, con el ingreso de un sistema de tormentas desde el sur provincial durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

De acuerdo al informe oficial, se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, acompañadas por ráfagas de entre 65 y 80 kilómetros por hora, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en distintos puntos del territorio cordobés.

Frente a este escenario, se recomendó evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener especial atención en zonas ribereñas por la posible crecida repentina de ríos y arroyos.

El vocero de la Secretaría, Roberto Schreiner, remarcó la necesidad de extremar los cuidados durante la vigencia de la alerta y señaló que “pedimos a la población que tome las precauciones necesarias y evite exponerse durante el desarrollo de la tormenta”, haciendo hincapié en la importancia de seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

Desde Gestión de Riesgo indicaron además que se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas a lo largo del día y que cualquier cambio relevante será comunicado a través de los canales oficiales de la Provincia, insistiendo en la recomendación de mantenerse informados y no subestimar los avisos del SMN.