Agua, cloacas y residuos en tensión: Ente Regional Punilla Sur invita a Avilés a una mesa de diálogo para acordar criterios comunes

Intendentes y jefes comunales del Ente Regional Punilla Sur invitaron al intendente Esteban Avilés a participar de una reunión para acordar criterios comunes sobre la gestión de los servicios interjurisdiccionales de agua potable, cloacas y residuos sólidos urbanos, que hoy son operados en exclusividad por el municipio de Villa Carlos Paz.

El pasado lunes, tras una reunión del Ente Regional Punilla Sur, los intendentes y presidentes comunales del corredor resolvieron invitar al intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, a una reunión destinada a abrir una mesa de diálogo sobre la gestión de los servicios de agua, cloacas y residuos sólidos urbanos.

Participaron del encuentro el intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano; el intendente de Villa Río Icho Cruz, Paulo Tesio; y los presidentes comunales de Mayu Sumaj, Fabián Flores; Tala Huasi, Marcelo Mainardi; y Cuesta Blanca, Ana Gaitán. La nota de invitación fue presentada el mismo lunes y, hasta ahora, no tuvo respuesta oficial del Ejecutivo carlospacense.

Servicios regionales bajo gestión exclusiva de Villa Carlos Paz

El planteo del sur se centra en los servicios que atraviesan los límites de cada ejido y vinculan directamente a todas las localidades del corredor. Hoy, la municipalidad de Villa Carlos Paz gestiona en forma exclusiva:

La planta potabilizadora de Cuesta Blanca , que abastece con agua potable a la ciudad y a las comunas del sur.

, que abastece con agua potable a la ciudad y a las comunas del sur. El sistema de cloacas , con una red y una planta de tratamiento que también reciben efluentes de localidades vecinas.

, con una red y una planta de tratamiento que también reciben efluentes de localidades vecinas. El Centro Ambiental, donde se realiza el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que envían los distintos municipios y comunas.

Desde que asumió el servicio de agua en 2021, la municipalidad de Villa Carlos Paz concentra la provisión y el tratamiento de servicios esenciales para todo el corredor, con criterios en algunos casos discrecionales y unilaterales, lo que abrió discusiones sobre tarifas, controles, inversiones y responsabilidades compartidas.

De la crisis hídrica a la necesidad de criterios comunes

El conflicto se intensificó tras la crisis hídrica de principios de enero de 2026, cuando una fuerte creciente del río San Antonio tapó los conductos de captación de la planta de Cuesta Blanca y dejó sin agua a la ciudad cabecera y a las comunas del sur en plena temporada turística.

A ese episodio se sumaron las notificaciones formales que el Ejecutivo de Villa Carlos Paz envió recientemente a San Antonio de Arredondo, Icho Cruz, Mayu Sumaj, Tala Huasi y Cuesta Blanca, reclamando la regularización de pagos vinculados a la venta de agua en bloque y al uso del Centro Ambiental.

En el sur, esas cartas se leyeron como un endurecimiento de la posición del municipio cabecera. Sin embargo, las fuentes consultadas remarcan que la decisión no es responder con más confrontación, sino sentar a todas las partes en una misma mesa para revisar, con información técnica, cómo se está gestionando el sistema regional.

Respecto de las deudas reclamadas, insisten en que “no todo es como dice la municipalidad de Villa Carlos Paz, porque casi todos están al día”, pero prefieren evitar una disputa pública de números y priorizar una instancia de trabajo técnico y político que ordene los criterios de prestación y facturación.

Diálogo con la Provincia y un esquema de gobernanza regional

El Ente Regional Punilla Sur viene reclamando además que el Gobierno de Córdoba se sume al proceso como mediador y soporte técnico, a través de los ministerios competentes y del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep).

La invitación a Avilés se enmarca en esa agenda, que incluye:

Definir parámetros comunes para la prestación de agua, cloacas y residuos en un esquema interjurisdiccional.

para la prestación de agua, cloacas y residuos en un esquema interjurisdiccional. Establecer métodos de medición y auditoría confiables para el volumen de agua entregado y la cantidad de residuos ingresados al Centro Ambiental.

confiables para el volumen de agua entregado y la cantidad de residuos ingresados al Centro Ambiental. Revisar la estructura de costos y las tarifas que se aplican a las comunas.

que se aplican a las comunas. Actualizar y, si es necesario, renegociar los convenios vigentes entre Villa Carlos Paz y cada localidad.

La mirada del sur es que, sin reglas claras y sin una mesa estable de gobernanza regional, cualquier crisis –ya sea por cortes de agua, cloacas, residuos o reclamos de pago– termina escalando rápidamente y deteriorando la convivencia institucional.

Una invitación para bajar la tensión

A diferencia de otros momentos, donde predominó el cruce de declaraciones, los intendentes y jefes comunales eligieron ahora el camino de una invitación formal al diálogo, dejando asentado que su objetivo es acordar criterios técnicos y políticos compartidos sobre servicios que exceden la competencia de cada municipio tomado por separado.

En ese marco, la respuesta que dé el intendente Esteban Avilés será clave para definir el tono del próximo capítulo. Si acepta la invitación, la región podría avanzar hacia un esquema más transparente y equilibrado de gestión de agua, cloacas y residuos. Si no hay señales de apertura, el conflicto volverá a girar en torno a intimaciones, reclamos cruzados y decisiones unilaterales en un sistema que, por su propia naturaleza, funciona como red y no como sumatoria de jurisdicciones aisladas.