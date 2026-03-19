Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de Esmeralda en Cosquín y se amplió la búsqueda a nivel nacional

La niña de 2 años fue vista por última vez este miércoles entre las 14 y las 14:30 en el barrio San José Obrero de Cosquín. La puesta en marcha de la Alerta Sofía a nivel nacional amplió de inmediato la difusión del caso, mientras continúa un operativo con controles en rutas, análisis de cámaras y rastrillajes con distintos recursos. En medio de la búsqueda, su madre expresó su desesperación y pidió ayuda para encontrarla.

La búsqueda de Esmeralda Marisa Pereyra López, la niña de 2 años desaparecida este miércoles en Cosquín, sumó en las últimas horas una medida clave: la activación de la Alerta Sofía a nivel nacional, un paso que amplía de manera inmediata la difusión del caso en todo el país y refuerza la posibilidad de recibir información relevante para dar con su paradero.

La menor fue vista por última vez entre las 14 y las 14:30 en su domicilio de calle Santiago Ayala esquina Pablo Trullenque, en el barrio San José Obrero, según informó la Fiscalía de Instrucción Múltiple Nº 2 de Cosquín.

De acuerdo a la descripción oficial, Esmeralda es de contextura delgada, tez blanca, tiene cabello largo, ondulado y castaño oscuro hasta los hombros, ojos marrones y mide aproximadamente 60 centímetros. Al momento de su desaparición vestía un body gris claro de mangas largas, estaba descalza y sin pañales.

Alerta Sofía y línea 134

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que se puso en marcha la Alerta Sofía, lo que incorpora el caso al Sistema Federal de Búsqueda y habilita la recepción de datos a través de la línea 134.

Según explicó, cualquier información que pueda resultar útil se canaliza mediante ese sistema nacional, que permite ampliar el alcance de la búsqueda más allá del territorio provincial y multiplicar los canales de alerta.

El pedido desesperado de la madre

En medio del operativo, la mamá de la nena, Tania, expresó su angustia en declaraciones televisivas. “A mi hija se la tragó la tierra, no sé nada de mi bebé”, dijo entre lágrimas en diálogo con Arriba Córdoba, según publicó ElDoce.tv.

La mujer relató que la niña estaba dentro de la casa jugando con su hermano mayor mientras ella se encontraba en la cocina. “Yo estaba en la cocina y no me di cuenta que mi hija había salido afuera. Cuando la vi por última vez estaba jugando con mi hijo de 6 años”, contó. También precisó que Esmeralda llevaba puesto un body gris y estaba sin calzado. “Quedó desnuda y descalza porque justo le había sacado el pañal”, agregó.

Tania sostuvo además que alguien pudo haberse llevado a la nena desde el frente de la vivienda. “Para mí me la sacaron de ahí del frente de casa… mi hija sola nunca salía a la calle”, afirmó. También señaló que recibió versiones sobre una posible presencia de la menor en un circo, aunque al llegar al lugar no encontró rastros de ella. La madre cerró con un pedido urgente: “Necesito que me ayuden a encontrar a mi hija… que aparezca sana y salva” y “Si le pasa algo a mi bebé, yo me muero”.

Operativo en marcha sin descartar hipótesis

En paralelo, las autoridades mantienen activo un amplio despliegue de búsqueda, con el domicilio de la niña establecido como “punto cero” desde donde se organiza todo el operativo.

El trabajo incluye rastrillajes terrestres, unidades caninas, personal especializado en rescate y el uso de drones para cubrir la mayor superficie posible en el menor tiempo. Además, se realizan entrevistas a la familia y se analizan cámaras de seguridad de la zona.

Quinteros señaló también que no se descarta ninguna línea investigativa y confirmó que la Policía Caminera montó controles estrictos en todas las salidas de Córdoba, con revisión de vehículos en los distintos puestos.

Cómo aportar información

La causa se tramita en la Unidad Judicial Cosquín. Cualquier dato sobre el paradero de Esmeralda puede informarse a los teléfonos de Tribunales de Cosquín: 03541-452293, 03541-454010 y 03541-453556; al número de la Unidad Judicial Cosquín 03541-454010 interno 56803; a la línea 134 del Sistema Federal de Búsqueda; o en cualquier dependencia policial o judicial cercana.