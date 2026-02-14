Activan protocolo de búsqueda por la desaparición de un hombre en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz activó el protocolo de búsqueda de personas tras la denuncia de una mujer de 47 años que reportó la desaparición de su pareja, Sebastián Omar Banducci, de 47 años, ausente desde el 13 de febrero de 2025.

En la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz se presentó una mujer de 47 años para denunciar la presunta desaparición de su pareja, Sebastián Omar Banducci, de 47 años, quien se retiró de su domicilio el 13 de febrero de 2025, a las 10:00, indicando que se dirigía a realizar una compra y no regresó desde entonces.

Según se informó, al momento de ausentarse vestía remera turquesa con letras blancas, short de jogging gris y zapatillas grises con detalles celestes.

Ante lo expuesto, se activó el correspondiente Protocolo de Búsqueda de Personas, quedando el caso a cargo de la autoridad judicial competente.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Sebastián Omar Banducci que se comunique al 911 o a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-428181.