sábado, marzo 7, 2026
Activan protocolo de búsqueda de persona en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 3, solicita colaboración para dar con el paradero de un hombre de 47 años visto por última vez en barrio Miguel Muñoz.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 3 de la ciudad, solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Rubén Daniel Solis, de 47 años, visto por última vez el 06/03/2026, en horas de la noche, en barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz.

Según el parte, Solis es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,56 metros, es de tez morocha y posee un tatuaje en el antebrazo que reza “celeste”.

Cualquier información sobre su paradero puede ser informada a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono (03541) 428181 int. 55801/2/4, o a cualquier dependencia policial o Unidad Judicial más cercana.

