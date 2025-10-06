Acorralado, Espert renunció a su candidatura a diputado nacional

El legislador libertario confirmó su decisión tras la polémica por sus presuntos vínculos con el empresario detenido por narcotráfico, Federico “Fred” Machado. Javier Milei salió a respaldarlo.

Luego de una semana de alta tensión política, José Luis Espert anunció este domingo que renuncia a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, en medio de las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y lavado de dinero en una causa iniciada en Estados Unidos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados explicó que su salida obedece a lo que calificó como “una operación orquestada por el sistema que destruyó a la Argentina por décadas”. En su publicación escribió que se trata de un “juicio mediático despiadado” del cual no seguirá participando, y aseguró que “no tiene nada que ocultar” y que demostrará su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

Además, sostuvo que todo responde a “una gran mentira para ensuciar este proceso electoral” y pidió a sus compañeros de La Libertad Avanza “no dejarse psicopatear”.

Por su parte, el presidente Javier Milei respaldó públicamente la decisión del economista y compartió su mensaje en redes sociales. “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. La Argentina siempre está por encima de las personas”, escribió el mandatario.