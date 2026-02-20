A nueve años del asesinato de Franco Amaya, Villa Carlos Paz vuelve a reclamar justicia

Este domingo 22 de febrero, vecinos, familiares y organizaciones realizarán una jornada homenaje en la Plaza Franco Amaya, a nueve años del crimen del joven en un control policial. Habrá muraleada, radio abierta y música, con el eje puesto en la memoria y en el pedido de frenar la violencia institucional contra la juventud.

El próximo domingo 22 de febrero se cumplirán nueve años del asesinato de Franco Amaya en un control policial de Villa Carlos Paz, y la ciudad volverá a reunirse para recordar al joven y exigir justicia.

La convocatoria está prevista desde las 18 en la Plaza Franco Amaya, en la intersección de Avenida Perón y Los Gigantes, espacio que fue rebautizado por los vecinos en su memoria y que se consolidó como punto de encuentro para mantener viva la consigna de “prohibido olvidar”.

Una jornada de memoria y reclamo

Según adelantaron los organizadores, la actividad combinará homenaje, expresión cultural y denuncia contra la violencia institucional.

Entre las propuestas previstas se destacan:

Muraleada en vivo, para dejar plasmado en las paredes del barrio el reclamo de justicia.

Radio abierta, donde familiares de otras víctimas, organizaciones y vecinos podrán tomar la palabra.

, donde familiares de otras víctimas, organizaciones y vecinos podrán tomar la palabra. Música en vivo, con la participación de artistas locales que acompañarán el cierre de la tarde.

La consigna de este año vuelve a poner el foco en el rol de las fuerzas de seguridad: “Justicia es NUNCA MÁS un pibe asesinado por la policía”, en línea con el pedido de terminar con el gatillo fácil, los crímenes de odio y las muertes en contextos de encierro.

El caso: un símbolo contra la violencia institucional

Franco fue asesinado en la madrugada del 22 de febrero de 2017, cuando circulaba en motocicleta y recibió un disparo en la cabeza durante un control policial. El hecho, ocurrido en plena temporada de verano, conmocionó a Villa Carlos Paz y se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia institucional en Córdoba.

En 2018 se realizó el juicio: el policía que efectuó el disparo, Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos, fue condenado a 12 años de prisión. En cambio, el efectivo que estaba a cargo del operativo vehicular, José Ezequiel Villagra, resultó absuelto.

Desde 2022, la familia espera que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia y avance sobre los puntos que consideran aún pendientes de reparación.

La voz de la familia: “Es algo que no se lo desea a nadie”

En la antesala de un nuevo aniversario, Laura Cortez, mamá de Franco, volvió a poner en palabras un dolor que no se cierra con el paso del tiempo.

“Es una sensación horrible que hayan pasado tantos años. Se te pasan sin darte cuenta, extrañando y sabiendo que a esa persona no la vas a ver más. Es algo que no se lo desea a nadie porque hay que saberlo llevar, hay que saber vivir sin esa persona”, expresó a VillaNos Radio.

Laura describió también cómo la ausencia se hace presente en la vida cotidiana: “Y la verdad es que se aprende a vivir sin el ser querido, pero no se lo olvida todos los días, lo tenés presente a lo largo de la comida. Algunos sabrán como padres, como madres, como hermanos, de que cuando te falta alguien en tu casa, en tu mesa, en tus cumpleaños, en su cumpleaños, es algo que no se lo desea a nadie”.

“Siguen matando como si nada”

A nueve años del crimen, la mamá de Franco insistió en que su reclamo no se limita al caso de su hijo, sino que se extiende a la conducta general de las fuerzas de seguridad frente a los jóvenes.

“Siguen matando como si nada. No hay controles sobre la droga, sobre el alcohol, si consumen o no. Ellos se manejan como si nada, impunes, porque saben que no los van a condenar, que siempre van a azafar”, advirtió.

En su testimonio, también cuestionó la criminalización de la juventud a partir de la apariencia o el origen social, y apuntó a prácticas policiales que, según su mirada, siguen marcadas por la discriminación y la estigmatización.

En este nuevo aniversario, la familia de Franco Amaya y las organizaciones que la acompañan buscarán que el nombre del joven vuelva a ocupar el centro de la escena pública en Villa Carlos Paz, no solo como recuerdo, sino como llamado urgente a transformar las políticas de seguridad y a terminar con la violencia institucional que, denuncian, continúa cobrándose vidas en toda la provincia.