A días de la temporada, la creciente del San Antonio arrasó con parte del vado El Fantasio

Vecinos advirtieron que la última creciente del río San Antonio arrasó con parte del vado El Fantasio y reclamaron una pronta reparación al municipio, a días del inicio de la temporada de verano en Villa Carlos Paz.

La creciente registrada en el río San Antonio dejó serias secuelas en el vado El Fantasio, uno de los balnearios más populares de la ciudad. Según señalaron vecinos del sector, el agua se llevó parte de la estructura que se utiliza como paso peatonal, complicando el tránsito seguro de quienes cruzan de una margen a otra.

El daño fue registrado este lunes, cuando los habitantes de la zona constataron que un tramo del paso peatonal había sido arrastrado por el agua. De inmediato dieron aviso al municipio y reclamaron que se ejecute la reparación antes de que aumente el flujo de visitantes por el inicio de la temporada de verano.

El Fantasio es uno de los balnearios más concurridos de Villa Carlos Paz, tanto por turistas como por residentes, y el vado funciona como punto de circulación cotidiana para familias, jóvenes y trabajadores.