A casi dos meses de la elección del defensor del Pueblo, recién este viernes cobrarán los presidentes de mesa

El municipio liberará el pago a los 180 carlospacenses que trabajaron el 29 de junio, mientras el acto formal de proclamación de autoridades sigue inexplicablemente postergado.

El 29 de junio pasado se llevó adelante en Villa Carlos Paz la elección del defensor del Pueblo, en la que participaron apenas el 17% de los votantes habilitados, cifra que marcó un récord histórico de baja concurrencia.

Casi dos meses después, recién este viernes el municipio liberará los pagos para los cerca de 180 presidentes de mesa que trabajaron durante la jornada. La suma a percibir equivale al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil, unos $60.000. Quienes cumplieron esa función deberán presentarse en la ventanilla de Proveedores para retirar el cheque correspondiente.

La proclamación, en pausa

En la elección se impuso la lista Vecinos e Instituciones por la Defensoría, lo que significó la reelección de Víctor Curvino y Jorge Álvarez como defensores titular y adjunto, respectivamente. Sandra Zobele y Gabriela Mangoldt quedaron como suplentes.

Sin embargo, el acto formal de proclamación de autoridades —que implica la entrega de certificados por parte de la Junta Electoral— sigue sin realizarse.

Según pudo saber La Jornada, el auto de proclamación ya fue redactado y firmado, pero la organización del acto depende del municipio. La versión semi oficial sostiene que la demora responde a cuestiones de agenda del Salón Auditorio, espacio donde habitualmente se realiza la ceremonia.

En el plano político, en cambio, circula otra lectura: que el Ejecutivo busca dilatar el acto para enfriar el malestar ciudadano en torno a Curvino, recientemente “blindado” por el oficialismo frente al juicio político impulsado en su contra, decisión que generó fuertes críticas y acentuó el descrédito de la institución.