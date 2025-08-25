A 10 años del femicidio de Ingrid Vidosa

El 25 de agosto de 2015 la joven de Mayu Sumaj fue asesinada por su pareja, Marcos Haye, quien cumple prisión perpetua. La familia y la comunidad la recuerdan con un reclamo de justicia que sigue vigente.

Este 25 de agosto se cumplen 10 años del femicidio de Ingrid Vidosa, una joven de 25 años oriunda de la localidad de Mayu Sumaj.

Ingrid había salido de su casa el 24 de agosto de 2015 por la tarde, y ese fue el último contacto con su familia. Tras horas de incertidumbre, el martes 25 de agosto, al mediodía, su cuerpo sin vida fue encontrado en el Cerro de la Cruz.

El 26 de agosto de 2015, su pareja Marcos Haye fue detenido e imputado por la fiscal Alejandra Hillman bajo la carátula de “homicidio calificado”. En su vivienda fue hallada un arma calibre 22.

La noticia conmocionó a todo el Punilla Sur, más aún porque fue el tercer crimen ocurrido en el Cerro de la Cruz durante 2015. Meses antes habían sido asesinados Andrea Castana y Hernán Sánchez, también en ese tradicional paseo turístico.

La condena

Ingrid trabajaba en la Cooperativa Integral (COOPI) como cajera, institución que desde entonces acompañó a la familia en el reclamo de justicia.

El 1 de septiembre de 2017, la Cámara Séptima del Crimen condenó a Marcos Haye a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género.

Sus padres, Mirtha Ramallo y Carlos Vidosa, expresaron su desahogo tras la sentencia. “Se hizo justicia. Seguimos adelante por nuestra nieta, por Jade”, dijo Mirtha con lágrimas en los ojos.

Carlos agregó: “Esto nos trae un poco de alivio, pero el dolor continúa. Siento impotencia, sé que a Ingrid no la voy a tener más, simplemente tengo la sonrisa de ella, la buena imagen de buena madre porque me consta”.

Y remarcó: “Esto tiene que sentar un precedente. Nuestros políticos responsables de esto tienen que hacer algo para que sean juzgados los femicidas, y que los que piensan hacer algo así lo piensen dos veces antes de asesinar”.

Memoria y reclamo vigente

La aplicación de la figura de femicidio en asesinatos cometidos en un contexto de violencia de género fue posible gracias a los avances impulsados por el movimiento de mujeres y disidencias, que logró visibilizar y nombrar las distintas formas de violencia machista.

A 10 años de su femicidio, la voz colectiva se mantiene firme:

¡¡Ingrid Vidosa, PRESENTE!!

¡Ni una menos, vivas nos queremos!

Fuente: VillaNos Radio