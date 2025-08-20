Villa Carlos Paz: un joven detenido por hacer pintadas en el Puente Uruguay y Playa Esmeralda

Un joven de 19 años fue aprehendido en Villa Carlos Paz mientras hacía grafitis en espacios públicos. Le secuestraron latas de aerosol.

En el marco de un operativo de saturación llevado a cabo este martes en Villa Carlos Paz, personal del Escuadrón Motorizado detuvo a un joven de 19 años por infringir el Código de Convivencia Ciudadana.

El procedimiento se inició tras el aviso del Centro de Monitoreo de Cámaras, que observó a una persona realizando pintadas en el Puente Uruguay y en el sector de Playa Esmeralda. Al constatar la acción, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso.

Durante el operativo se le secuestraron dos latas de aerosol, quedando todo a disposición del Magistrado Interviniente.

