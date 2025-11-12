Villa Carlos Paz: hallaron en San Juan a la joven que era buscada desde el lunes

Personal del Departamento de Investigaciones Criminales informó que Ángela Messina, de 27 años, fue localizada en la provincia de San Juan tras las tareas investigativas realizadas.
La Policía de Córdoba confirmó que Ángela Messina, de 27 años, fue encontrada en buen estado de salud este martes 11 de noviembre por la noche, luego de las tareas investigativas llevadas adelante por el Departamento de Investigaciones Criminales.
Según el parte oficial, la mujer fue ubicada en la localidad de Valle Fértil, provincia de San Juan. La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Villa Carlos Paz, que intervenía en el caso, fue notificada del resultado