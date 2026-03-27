Llaryora recibió a empresarios chinos que buscan invertir en Córdoba

Acompañado por el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, el gobernador se reunió con directivos de la firma Fufeng Group. La empresa analiza una inversión de 400 millones de dólares para instalar en esa ciudad una planta de procesamiento de maíz que generaría 600 puestos de trabajo.

El gobernador Martín Llaryora recibió este jueves en el Centro Cívico a una delegación de directivos de la empresa china Fufeng Group, que analiza oportunidades de inversión en una planta destinada al procesamiento de maíz para la producción de aminoácidos y vitaminas.

La firma evalúa desembolsar alrededor de 400 millones de dólares en la puesta en marcha de una instalación en la ciudad de Villa María para la elaboración de aminoácidos a partir del maíz, lo que implicaría la creación de unos 600 puestos de trabajo.

El presidente de ProCórdoba, Pablo De Chiara, valoró como muy positivo el encuentro con los empresarios chinos. “Córdoba es un lugar donde la inversión es muy tenida en cuenta y donde trabajamos en equipo para lograr que esos capitales aterricen, generen empleo y desarrollo”, dijo.

De Chiara agregó que la Provincia está colaborando con el municipio de Villa María para que finalmente la inversión se concrete en la ciudad cabecera del departamento General San Martín.

El funcionario detalló que durante la reunión, “el gobernador resaltó a los representantes del grupo empresario que Córdoba es la opción más competitiva”. Y agregó que “la provincia supera cualquier oferta porque tenemos el talento, la industria, el ecosistema, las universidades y las políticas públicas desarrolladas para ayudar a las empresas que se instalan y generan empleo”.

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, se mostró confiado respecto de la posibilidad de que el emprendimiento millonario se concrete. “Los inversores, al momento de decidir, buscan estabilidad institucional y previsibilidad, y eso es lo que nosotros ofrecemos”, señaló.

Y añadió: “Córdoba está preparada para competir internacionalmente. La gestión del gobernador Martín Llaryora potencia este perfil: seguimos en la línea de ser una provincia industrialista que genera trabajo. Mientras en muchos lugares se cierran fábricas, en Córdoba se radican inversiones”.

Accastello indicó que la puesta en marcha del proyecto tendrá un impacto productivo clave, ya que posibilitará avanzar en el agregado de valor del maíz. Córdoba lidera la producción nacional de este cultivo, lo que se verá potenciado por una inversión que permita la industrialización de la materia prima.

Detalló además que ayer recorrió junto a los directivos de Fufeng Group distintas industrias y empresas de Villa María, como el caso de ACA Bio, que presenta desafíos industriales similares a los que la firma china aportará desde Córdoba.

Del encuentro también participaron los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso; de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; y el titular de EPEC, Claudio Puértolas.

Sobre Fufeng Group

La compañía china, fundada en 1999, se especializa en la transformación industrial del maíz mediante procesos de biofermentación a gran escala.

Con base en la provincia de Shandong y cotización en la Bolsa de Hong Kong desde 2007, la firma se consolidó como uno de los principales actores globales en la producción de ingredientes clave para la industria alimentaria, nutrición animal y aplicaciones industriales.

Actualmente, es el mayor productor mundial de glutamato monosódico (MSG), posicionándose en el eslabón estratégico previo a la producción de bienes de consumo masivo.