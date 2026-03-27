La Justicia de EE.UU. revocó la condena contra la Argentina por YPF y reactivó la disputa política

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto este viernes la sentencia que obligaba al Estado argentino a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF. Tras la decisión, hubo pronunciamientos de Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei, que habló por cadena nacional.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes el fallo de primera instancia que había condenado a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012. La resolución también dejó sin efecto la orden posterior que obligaba al país a entregar acciones de la petrolera como parte del cumplimiento de la sentencia.

El tribunal concluyó, por mayoría, que los reclamos de los demandantes por incumplimiento contractual no prosperan bajo el derecho argentino. En los hechos, la decisión anuló la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que había favorecido a los fondos vinculados a Petersen Energía y Eton Park.

Después de conocerse el fallo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que era ministro de Economía al momento de la expropiación, defendió la decisión adoptada en 2012 y celebró la resolución judicial. En su mensaje sostuvo que “se hizo justicia”, que “los buitres no siempre ganan” y que el fallo coincide con la postura que la Argentina sostuvo durante años sobre la legalidad de la expropiación.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también reivindicó la estatización de la petrolera. En su pronunciamiento afirmó que “queda claro que YPF se expropió conforme a derecho” y remarcó que la decisión había sido tomada con fines de utilidad pública, en línea con la defensa histórica del Estado argentino en esta causa.

Por su parte, el presidente Javier Milei habló por cadena nacional y presentó la resolución como una victoria judicial para la Argentina. En ese mensaje calificó el resultado como un hecho “sin precedentes”, cuestionó duramente la expropiación impulsada durante el kirchnerismo y anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones.

En su discurso, Milei apuntó especialmente contra Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, a quienes responsabilizó políticamente por la expropiación. El Presidente sostuvo que la Argentina evitó una condena que, con intereses, había escalado hasta alrededor de US$18.000 millones.

La resolución conocida este viernes no necesariamente cierra de manera definitiva el expediente, ya que los demandantes todavía pueden intentar nuevas instancias de revisión. De todos modos, el fallo significó un cambio central en una causa de fuerte impacto económico, jurídico y político para la Argentina.