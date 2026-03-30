Vuelven a reclamar al municipio acciones por picadas de motos, alcohol en menores y controles de alcoholemia en Villa Carlos Paz

La ONG presentó este mes dos notas ante el municipio y el Concejo de Representantes para insistir con medidas sobre hordas de motos, escapes libres, ruidos molestos, ingreso de menores a boliches y refuerzo de los controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.

La ONG Concientizar para Prevenir presentó en los últimos días dos nuevas notas en Villa Carlos Paz para reclamar intervención oficial sobre tres ejes que, según planteó, siguen sin una respuesta de fondo: las picadas y ruidos molestos protagonizados por motociclistas, el consumo de alcohol en menores y la necesidad de reforzar los controles de alcoholemia.

Uno de los escritos fue ingresado el 12 de marzo por mesa de entradas del municipio con el asunto “Picadas de motos, escapes libres y ruidos molestos”. Allí, la organización sostuvo que desde 2022 viene advirtiendo sobre la necesidad de implementar controles y desarticular estas prácticas en sectores como Costa Azul, Santa Rita, avenida Cárcano y otros puntos de la ciudad, además de detectar excesos de velocidad e infracciones vehiculares.

En esa presentación, la entidad también cuestionó que la peatonalización nocturna de un tramo de la costanera no resolvió el problema, al considerar que las conductas de riesgo continúan y que la situación se extiende a distintos barrios. En ese marco, pidió que se consulte a expertos en seguridad vial y urbanismo y que se adopten estrategias “eficientes y permanentes” para prevenir este tipo de episodios.

La segunda nota fue entregada el 25 de marzo al Concejo de Representantes. En ese caso, el planteo apunta a dos ordenanzas puntuales: la N° 5840 de Espectáculos Públicos y la N° 4915, vinculada a controles de alcoholemia.

Respecto de la ordenanza de espectáculos públicos, Concientizar para Prevenir pidió modificar el artículo 16 para reemplazar la referencia actual a “menores de 16 años” por “menores de 18 años” en confiterías bailables. El argumento central es que, para evitar el consumo de alcohol en adolescentes dentro de espacios de diversión nocturna, el límite de admisión debe adecuarse a la mayoría de edad.

En paralelo, la organización solicitó reformular el artículo 3° bis de la ordenanza de alcoholemia para que los controles se realicen todos los días, en distintas áreas de la ciudad, de manera imprevista y rotativa. Según expresó en la nota, ese cambio permitiría detectar a infractores que consumen bebidas alcohólicas y luego conducen vehículos.

Como fundamento general, la ONG señaló que ambas modificaciones buscan fortalecer la prevención frente a consecuencias como incidentes viales con pérdidas de vidas o lesiones, riñas y otras situaciones de riesgo asociadas al consumo de alcohol y a la falta de controles eficaces.

Estos nuevos escritos reactivan un reclamo de larga data. Los antecedentes muestran que la organización viene sosteniendo desde 2009 una serie de presentaciones para pedir cambios en las ordenanzas sobre alcohol en menores y alcoholemia, sin una respuesta formal del municipio ni del Concejo. A la fecha, la ONG acumula más de 50 notas vinculadas a esos planteos.

Con estas dos nuevas presentaciones, Concientizar para Prevenir volvió a poner sobre la mesa una agenda que combina seguridad vial, convivencia urbana y prevención del consumo de alcohol en menores, en espera de una definición política e institucional por parte de las autoridades locales.