“Es por AK”: convocan en Villa Carlos Paz a un encuentro de apoyo a Axel Kicillof

La actividad se realizará este jueves 2 de abril, a las 20, en la sede del Instituto Soberanía de Villa Carlos Paz y reunirá a dirigentes, militantes y referentes de distintos espacios políticos, sociales, culturales y académicos de Córdoba. Según se informó, sectores del entorno de Axel Kicillof están al tanto de la convocatoria.

Este jueves 2 de abril, a las 20, se realizará en Villa Carlos Paz una convocatoria de apoyo a Axel Kicillof bajo la consigna “Es por AK”, presentada como una expresión de respaldo político a su proyección nacional.

La actividad tendrá lugar en la sede del Instituto Soberanía, ubicada en Los Andes 123, y fue anunciada como una auto convocatoria de ciudadanos y vecinos de distintas localidades de Córdoba, junto con referentes de diversos partidos y espacios políticos, sociales, culturales y académicos vinculados al Movimiento Nacional y Popular.

Según se informó, el ex legislador provincial Omar Ruiz, uno de los impulsores del encuentro, estuvo días atrás en La Plata, donde mantuvo una serie de reuniones, y dirigentes del entorno de Axel Kicillof ya están al tanto de la convocatoria prevista en Villa Carlos Paz.

Entre las presencias confirmadas figura también el ex legislador provincial Eduardo Massa, referente del peronismo de Río Cuarto. Además, fueron anunciados dirigentes y militantes de Unión por la Patria de Córdoba, Punilla y Río Segundo, junto con referentes de otros espacios y corrientes políticas.

La nómina difundida incluye a Walter Sosa, de la Corriente Nacional de la Militancia de Pilar; los ex concejales Julio Moyano, de Santa María de Punilla, y Mauro Améndola, de Bialet Massé; Norberto Chain, de la Corriente Socialista Jorge Guevara; Zulema Farías, del peronismo Movimiento 26 de Julio del departamento Santa María; y Graciela Corra, vicepresidenta del partido FORJA distrito Córdoba.

También confirmaron participación Sebastián Cantoni, Mirella Canu y Juan Pablo Verguilla, de Manifiesto Argentino Córdoba capital; Darío Gómez Pucheta, docente e investigador de la ciudad de Córdoba; Marcelo Micca, de la Corriente Nacional de la Militancia de Córdoba capital; Luis Alonso, coordinador de Casa Compañera Villa Carlos Paz; Dardo Sillem, ex dirigente de la Asociación Bancaria; y Eduardo Macat, coordinador de equipos técnicos.