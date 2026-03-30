Los Abuelos de la Nada llegan a Cosquín para encender la Plaza Próspero Molina en el Festival Provincial del Fernet

El rock nacional volverá a sonar con fuerza en Cosquín cuando Los Abuelos de la Nada, una de las bandas más emblemáticas de la historia musical argentina, se presenten el próximo sábado 4 de abril en la histórica Plaza Próspero Molina, en el marco del Festival Provincial del Fernet.

Dueños de un repertorio que marcó generaciones, Los Abuelos de la Nada regresan a los escenarios de Córdoba con un espectáculo que combina nostalgia y actualidad, demostrando la vigencia de una obra que continúa dialogando con nuevos públicos. Sus canciones atravesaron el tiempo y hoy encuentran nuevas lecturas en artistas jóvenes que reversionan su legado, fortaleciendo el vínculo entre distintas generaciones de amantes del rock nacional.

“Será una noche atravesada por la emoción, la memoria colectiva y la energía de canciones que forman parte del ADN cultural del país”, adelantan desde la banda, que subirá a la Próspero Molina pasada la medianoche del sábado.

La banda define su encuentro con el público cordobés a partir de dos conceptos que resumen el espíritu del show: alegría y libertad, valores que —aseguran— conectan profundamente con la identidad cultural local. En ese sentido, destacan la tradición rockera de Córdoba y especialmente de Cosquín, una plaza histórica donde el público mantiene una relación intensa y genuina con la música popular argentina.

El concierto será un recorrido emotivo por las canciones que acompañaron distintas etapas de la vida de miles de personas, en un formato similar al espectáculo presentado durante la conmemoración por los 80 años de Miguel Abuelo. Clásicos indispensables como Mil Horas, Himno de mi Corazón, Lunes por la Madrugada y Costumbres Argentinas formarán parte de una propuesta pensada para cantar, recordar y celebrar el espíritu del rock argentino.

Lejos de quedarse en la nostalgia, la banda continúa reinventando su sonido a través de nuevos arreglos y búsquedas musicales que nacen del trabajo cotidiano en ensayo y del permanente diálogo con la obra de Miguel Abuelo, un universo creativo que —afirman— sigue ofreciendo poesía, música y nuevas posibilidades interpretativas.

En un contexto musical atravesado por nuevas tendencias, valoran especialmente que artistas jóvenes recuperen sus canciones en versiones modernas, generando un equilibrio natural entre lo clásico y lo contemporáneo.

Actualmente, Los Abuelos de la Nada se presentan en escenarios de Argentina y del exterior con una formación integrada por Gato Azul Peralta en voz principal, acompañado por Gringui Herrera y Sergio Pérez en guitarras, Pulga Luciani en bajo, Diego Ortells en teclados, Gabi en coros y voz, Andrés Jorge en saxo y Gerardo Tuccini en batería, consolidando un proyecto artístico que mantiene vivo el legado musical del grupo.

El show formará parte del Festival Provincial del Fernet, que se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de abril en Cosquín. Las jornadas del jueves y viernes serán con entrada gratuita, mientras que el sábado y domingo tendrán un valor de $20.000 por día o un abono de $30.000 por las dos noches. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Paseshow, invitando al público a vivir un fin de semana donde la identidad cordobesa, la celebración popular y el rock nacional se encontrarán en un mismo escenario.