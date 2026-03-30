lunes, marzo 30, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Villa Carlos Paz Corte programado de Epec en Villa Carlos Paz: qué zona estará afectada...

Corte programado de Epec en Villa Carlos Paz: qué zona estará afectada este lunes

La interrupción del servicio está prevista para este lunes 30 de marzo, entre las 8 y las 11, por trabajos de mantenimiento y mejoras en una zona delimitada por cuatro calles del barrio Centro.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informó que realizará un corte programado de energía eléctrica este lunes 30 de marzo en un sector de barrio Centro de Villa Carlos Paz.

Según el comunicado oficial, la interrupción del servicio se extenderá desde las 8 hasta las 11 y responde a tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

El área afectada estará comprendida por las calles Asunción, Mansilla, La Paz y Bogotá.

Desde la empresa se indicó que la medida fue dispuesta para permitir el desarrollo de los trabajos previstos en ese sector de la ciudad.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Icho Cruz puso en marcha una campaña de reciclaje de residuos...

Cabalango al Disco tendrá su tercera edición el 4 de abril...

Sube la temperatura en Villa Carlos Paz: lunes estable y martes...

Buscan a un hombre de 44 años que se ausentó de...